Riapre domani il Passo dello Spluga

Domani riapre il Passo dello Spluga sulla strada Statale 36, dopo la chiusura invernale. Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza sono state completate, consentendo nuovamente il transito lungo questa arteria. La riapertura segna la fine della stagione invernale e permette il ripristino del traffico tra le zone interessate. La strada era stata chiusa per motivi legati alle condizioni climatiche e alle attività di messa in sicurezza.

A partire da domani, venerdì 24 aprile, verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, al termine della stagione invernale a seguito del completamento delle attività necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Passo dello Spluga lungo la statale 36: da venerdì 24 aprile scatta la riaperturaSondrio, 23 aprile 2026 – A partire da domani, venerdì 24 aprile, verrà riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la strada statale 36 "del... Riapre domani il sottopasso di via Nazario SauroRiapre domani il sottopasso ferroviario di via Nazario Sauro: "Fine dei disagi – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – e via... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Riapre l’Oberalp: al via la stagione dei passi alpini; Riapre il passo della Flüela, il primo dell’anno nei Grigioni; Riapre il Passo dello Spluga, ripristinati i collegamenti sulla Statale 36; Dopo l'inverno: Riapre l'Oberalp, è il primo passo urano di nuovo percorribile | blue News. L’Aquila Capitale della Cultura 2026: riapre il teatro San Filippo | L’inaugurazione a 17 anni dal terremotoL'Aquila Capitale della Cultura 2026: teatro San Filippo ritorna a 17 anni dal terremoto, la rinascita con eventi, iniziative e progetti ... ilsussidiario.net Da domani riapre al pubblico la Biblioteca dei Girolamini per una mostra dedicata al Rinascimento Meridionale. - facebook.com facebook San Filippo riapre dopo 17 anni. Sangiorgi canta “Domani” e ricorda quando la musica serviva davvero a qualcosa. x.com