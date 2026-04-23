Via Fontanelli residenti ostaggi del pilomat

Residenti di via Fontanelli si trovano a dover affrontare difficoltà nella circolazione a causa di un pilomat installato lungo la strada. Per uscire, alcuni sono stati costretti a passare con le auto sul marciapiede, mentre per rientrare hanno richiesto permessi presso gli uffici di via Manfredi. La presenza del blocco ha influenzato le normali possibilità di accesso e uscita dalla zona.

"Per uscire da via Fontanelli sono dovuto passare con l’auto sul marciapiede. E per rientrare, ho dovuto chiedere i permessi agli uffici di via Manfredi. Da domani (oggi, ndr) li avrò, ma le sembra possibile che un cittadino debba vivere un’odissea del genere senza avere un minimo avvertimento?". Il grido di ‘dolore’ automobilistico, unito allo scoramento per i tempi di vita sciupati malamente, è del residente Giancarlo Paderni. Confinato, per così dire, assieme ad altri nell’ultimo pezzo di via Fontanelli strozzato dalla Ztl, proprio di fianco all’area ex Caam che ha visto uno stravolgimento della viabilità in entrata e uscita dal parcheggio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Via Fontanelli, residenti ostaggi del pilomat" Notizie correlate Leggi anche: Troppi incidenti su via del Quirinale, arrivano un marciapiede più grande e i pilomat davanti al palazzo della Consulta Assurdo, trasferte del Napoli vietate anche ai non residenti in Campania (gli interisti non residenti erano a Sassuolo dopo Audero)POSTA NAPOLISTA - Paghiamo per uno scontro in autogrill di cui peraltro non ci sono foto né immagini.