Via Bianzana il varco vietato con centinaia di infrazioni | Rischio incidenti attiveremo le telecamere

A Bergamo, lungo via Bianzana, il varco di accesso è spesso attraversato da veicoli che oltrepassano le restrizioni, con centinaia di infrazioni registrate. Un pick-up passa a velocità elevata davanti ai cartelli che vietano il transito, mentre due ragazzi in Vespa si inseriscono nel traffico di una delle rotatorie principali. Di fronte a questa situazione, le autorità hanno annunciato l’installazione di telecamere per monitorare e sanzionare le violazioni.

Bergamo. Basta sostare per pochi istanti davanti al varco per accorgersene: un pick up sfreccia incurante dei cartelli, due ragazzi in Vespa salutano e si inseriscono nel traffico di una delle rotonde più grandi della città. Il divieto è in vigore già da alcuni anni, eppure ogni giorno centinaia di automobilisti lo ignorano immettendosi nel rondò delle Valli da via Bianzana. L’ultimo tratto della strada che costeggia Choruslife sul lato di Redona, lungo appena una cinquantina di metri, è interdetto a tutti i veicoli in uscita dalla città ad eccezione di autobus di linea e mezzi di soccorso. “Nonostante si trovino di fronte a un cartello chiaro e visibile, le persone continuano a infrangere il divieto: registriamo quotidianamente diverse centinaia di violazioni”, afferma l’assessore alle Politiche della Mobilità Marco Berlanda.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Napoli, in centinaia in piazza contro gli incidenti stradali: “Basta morti, ora strisce rialzate e telecamere”Manifestazione contro le vittime della strada a Napoli con centinaia di persone: "Basta morti, servono strisce rialzate e telecamere". Semafori rossi ignorati. Infrazioni in aumento, crescono gli incidenti sulle nostre stradeOgni giorno più di tredici veicoli attraversano con la luce rossa gli incroci dove si trovano gli impianti che rilevano le infrazioni. Una raccolta di contenuti Si parla di: Via Bianzana, il varco vietato con centinaia di infrazioni: Rischio incidenti, attiveremo le telecamere; Il varco elettronico di via Bianzana genera lunghe code, il Comune di Bergamo lo sa?. Via Bianzana, il varco vietato con centinaia di infrazioni: Rischio incidenti, attiveremo le telecamereIl divieto di immissione nel rondò delle Valli è in vigore da anni, ma molti automobilisti continuano a ignorarlo. Il Comune prepara il terreno per le sanzioni automatiche, mentre il consigliere ... bergamonews.it