Napoli in centinaia in piazza contro gli incidenti stradali | Basta morti ora strisce rialzate e telecamere

A Napoli, centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro gli incidenti stradali e le molte vittime causate. I manifestanti hanno chiesto l'installazione di strisce rialzate e telecamere di sorveglianza per migliorare la sicurezza sulle strade. La protesta si è svolta in una giornata di mobilitazione pubblica, attirando l'attenzione sulla necessità di interventi immediati.

Manifestazione contro le vittime della strada a Napoli con centinaia di persone: "Basta morti, servono strisce rialzate e telecamere". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidenti stradali, a Napoli nel 2025 meno sinistri e meno mortiGli incidenti stradali a Napoli sono diminuiti nel 2025 rispetto all’anno precedente. Incidenti stradali con morti e feriti in città: avviato percorso per scongiurare altre tragedieIn prospettiva della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, la Commissione Politiche Sociali del Comune di Foggia intende avviare... Tutto quello che riguarda Napoli in centinaia in piazza contro... Discussioni sull' argomento IIT: grande successo della mobilitazione, centinaia in piazza; Napoli, centinaia di fedeli per la festa di fine Ramadan nelle piazze di Napoli; Lavoro, in centinaia al Career Day della Federico II: Cerchiamo l’occasione giusta; Campi da tennis per disabili davanti Duomo Napoli tifando Sinner. Al Cus di Napoli il trofeo Mario Paciolla, per ricordare il cooperante italiano morto in Colombia nel 2020, nel giorno del suo 39esimo compleanno - facebook.com facebook Con Lukaku alta tensione, è rottura se non torna a Napoli. De Bruyne, la sua situazione è complicata, si è infortunato e non è al meglio #ANSA x.com