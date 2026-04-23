Buon compleanno Vespa! 80 anni fa il deposito del brevetto della mitica due ruote

Oggi si ricorda un anniversario importante per la fabbrica di Pontedera, che celebra gli 80 anni dal deposito del brevetto della Vespa. La produzione della prima due ruote di successo risale al 1943. La vettura si è affermata nel tempo come simbolo del design italiano e della mobilità privata. La data segna un traguardo storico per l’azienda e per il settore motociclistico nazionale.

Pontedera celebra oggi, 23 aprile, un anniversario simbolico e profondamente identitario: gli 80 anni della Vespa, uno dei prodotti più iconici del Made in Italy. Proprio in questa data, nel 1946, è stato infatti depositato il brevetto presso l’Ufficio Brevetti di Firenze, dando inizio a una.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Vespa 80 anni: 10 modelli entrati nella storia dell'highlander a due ruotePerché la Vespa compie 80 anni senza sembrare un pezzo da museo? Semplice, non è mai stata soltanto un mezzo di trasporto. Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaSarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Buon compleanno Vespa, lo scooter più amato compie Ottanta anni; Buon compleanno Vespa: 80 anni di storia per questo simbolo della mobilità italiana.; Buon compleanno Vespa, street art per un mito; Vespa: 80 anni di storia che guardano al futuro. Buon compleanno Vespa: 80 anni di storia per questo simbolo della mobilità italiana80 anni di Vespa: numeri, storia e successo di un mito senza tempo. La nuova serie speciale 80th rende omaggio alle origini con dettagli unici e design ispirato al passato ... motorbox.com Pontedera, 80 anni di Vespa: inaugurata l'installazione urbana 'V80'Al via un ricco programma di eventi tra Museo Piaggio, Villaggio Piaggio e centro città: mostre, raduni e concerti fino al weekend. gonews.it Tantissimi auguri di buon compleanno a JOHN CENA, che oggi compie 49 anni! Quanto vi manca da 1 a 100 il "never seen seventeen" - facebook.com facebook Buon compleanno Damiano Zenoni x.com