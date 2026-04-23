Vespa 80 anni e un record | il modello più raro venduto a 182mila euro

La Vespa compie 80 anni, dal suo debutto nel 1946, e festeggia con un record di vendita. Un modello molto raro è stato venduto a 182 mila euro, stabilendo un nuovo massimo per il valore di mercato. La produzione di questo veicolo, ideato da Enrico Piaggio e progettato dall’ingegnere Corradino D’Ascanio, ha rivoluzionato la mobilità urbana nel secondo dopoguerra.

La Vespa celebra 80 anni dalla sua nascita, avvenuta nel 1946. Nata da un’intuizione industriale di Enrico Piaggio e progettata dall’ingegnere Corradino D’Ascanio, la Vespa ha rappresentato una svolta nel modo di intendere la mobilità urbana nel secondo dopoguerra. Da mezzo accessibile per la ricostruzione economica del Paese, è diventata nel tempo uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy. Con quasi 20 milioni di esemplari prodotti nel mondo, la Vespa ha accompagnato diverse epoche, evolvendosi in termini di design e tecnologia. Accanto ai modelli più diffusi e accessibili, esiste però un mercato parallelo fatto di esemplari storici che nel tempo hanno acquisito un valore molto elevato.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vespa, 80 anni e un record: il modello più raro venduto a 182mila euro Vespa Primavera e Sprint S 2026 | Tutte le novità dei modelli presentati a EICMA 2025 Notizie correlate Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaSarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Becker da record: il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euroAvevate per caso da parte 300 mila euro? Pensate, fino a pochi giorni fa vi sarebbero bastati per comprare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli 80 anni di Vespa al Villaggio Piaggio; 80 anni di Vespa: ecco il modello che celebra l'anniversario | Dueruote; Buon compleanno Vespa, lo scooter più amato compie Ottanta anni; Vespa: 80 anni di storia che guardano al futuro. Vespa, 80 anni e un record: il modello più raro venduto a 182mila euroLa Vespa compie 80 anni: un modello del 1948 è stato venduto a 182mila euro, diventando lo scooter più caro della storia ... quifinanza.it La Vespa celebra gli 80 anni con le nuove Primavera e GtsVespa festeggia gli 80 anni guardando al futuro con una nuova serie celebrativa che reinterpreta lo stile delle origini. (ANSA) ... ansa.it La Vespa e il genio di Corradino D'Ascanio x.com Partirà con il suo violino da Busto Arsizio, dove vive da qualche anno, per raggiungere Trieste dopo tre giorni di viaggio in Vespa, attraversando città e piccoli paesi. È il tour on the road che vedrà protagonista la violinista e attrice triestina Eleonora Montagnan - facebook.com facebook