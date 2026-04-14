Il trofeo vinto da un tennista tedesco nello Us Open del 1989 è stato venduto all'asta per oltre 300 mila euro, superando di gran lunga il premio in denaro assegnato ai vincitori in quegli anni. L'asta ha incluso anche altri cimeli di campioni del tennis, attirando l'interesse di collezionisti e appassionati. La cifra raggiunta rappresenta un record per un trofeo di questo tipo.

Avevate per caso da parte 300 mila euro? Pensate, fino a pochi giorni fa vi sarebbero bastati per comprare. il trofeo dello Us Open di Boris Becker. Su The Tennis Auction- Prestige Memorabilia, sito specializzato in aste di cimeli tennistici, si trova questo e altro. O meglio, si trovava: perché la coppa alzata nel 1989 dal tedesco è appena stata venduta per 357.546 dollari (poco più di 300mila euro). La curiosità? Si tratta di una cifra addirittura superiore al prize money che Becker incassò all'epoca. Altri tempi, trentasette anni fa: a Flushing Meadows il campione incassava un premio di "soli" 300mila dollari. Per Becker quel trionfo allo Us Open è anche speciale, è l'unica volta in cui ha vinto lo Slam americano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Becker da record: il trofeo dello Us Open 1989 venduto a oltre 300mila euro

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