Sean Ferrer ha scritto una biografia su sua madre, l'attrice Audrey Hepburn, con l'obiettivo di offrire un’immagine più autentica rispetto a quelle già pubblicate. Il libro vuole svelare aspetti meno noti della vita di Hepburn, lontano dai riflettori e dai racconti più noti sul suo successo cinematografico. Ferrer ha scelto di condividere anche ricordi personali, traendo spunto dalla propria relazione con la madre.

Sean Ferrer ha pubblicato una biografia dedicata a sua madre, Audrey Hepburn, cercando di offrire un ritratto autentico che superi le migliaia di volumi già scritti sulla celebre attrice. Il libro, intitolato Audrey (Tea), scava nell’intimità di una donna la cui immagine è stata iconica per il cinema mondiale, collaborando con registi del calibro di Billy Wilder, George Cukor e Blake Edwards, e recitando accanto a giganti come Gregory Peck, Gary Cooper, Cary Grant e Peter O’Toole. Tra il prestigio dei premi e la semplicità della vita privata. L’opera scritta da Sean Ferrer non si limita a celebrare i successi professionali della protagonista, ma mette in luce il contrasto tra la fama globale e la quotidianità domestica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Audrey Hepburn: il segreto tra l’Oscar e la vita vera nel suo orto

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