Ue | ok a prestito da 90 miliardi a Kiev

La plenaria del Parlamento europeo ha approvato un prestito da 90 miliardi di euro per Kiev. Il voto è stato favorevole e ora il sostegno finanziario diventa ufficiale, con l’obiettivo di aiutare l’Ucraina a fronteggiare le sfide attuali.

L’Unione Europea ha raggiunto un accordo per un prestito di 90 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, garantendo il sostegno finanziario necessario per i prossimi due anni.

Ue, ok al prestito all'Ucraina. Salta l'uso degli asset russi

