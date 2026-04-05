Vertenza Riello | incontro tra sindacati in vista dell' appuntamento al Mimit

Giovedì a Bologna si sono incontrate le segreterie territoriali e nazionali di Fim, Fiom e Uilm, insieme ai delegati sindacali di Ariston e Riello, per discutere sulla situazione dei rispettivi gruppi e stabilimenti. L'incontro ha avuto come obiettivo un confronto preliminare prima dell'appuntamento previsto al Ministero delle imprese e del made in Italy. Nessuna decisione è stata presa e l'incontro si inserisce in un percorso di confronto tra le parti.

Si sono riunite giovedì a Bologna le segreterie territoriali e nazionali di Fim, Fiom e Uilm e i rispettivi delegati sindacali di Ariston e della acquisita Riello, per un confronto conoscitivo sulla situazione dei rispettivi gruppi e stabilimenti. La riunione, che dai sindacati sottolineano essere stata molto positiva e partecipata, è servita a preparare il prossimo incontro già programmato al Mimit dove Ariston presenterà il piano industriale sull’acquisita Riello. «Come Fim Fiom Uilm di Verona siamo impegnati affinché le peculiarità e le professionalità dei lavoratori siano reale opportunità di crescita e di creazione di sinergie per la gestione delle transizioni energetiche, attraverso l’espansione di innovative politiche industriali». 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Vertenza Natuzzi, piano sospeso dopo l'incontro al Ministero: "Netta distanza tra azienda e sindacati" Vertenza Menarini, i sindacati richiedono un incontro urgenteI sindacati: "Riteniamo necessario che tutte le istituzioni coinvolte facciano la propria parte con tempestività e determinazione" Dal 9 febbraio i... Argomenti più discussi: Vertenza Riello: riunite assieme unitariamente le RSU del gruppo Riello e del gruppo Ariston; Vertenza Riello, sindacati uniti in vista del piano Ariston: occhi puntati sul futuro dei lavoratori; Riello-Ariston, la svolta del piano industriale: cosa accadrà ora allo stabilimento di Lecco. Vertenza Riello: riunite assieme unitariamente le RSU del gruppo Riello e del gruppo Ariston facebook