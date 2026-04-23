Mancano pochi giorni alla sfida tra Milan e Juventus, ma l’attenzione si concentra anche sui dubbi di formazione di alcune squadre. In particolare, l’allenatore del Milan ha ancora alcune incertezze legate alla composizione dell’attacco, mentre quello della Juventus sembra aver scelto già gli uomini da mettere in campo. Per Spalletti, il tempo per decidere chi affiancherà i principali attaccanti non è ancora terminato.

Se da una parte Massimiliano Allegri ha le idee chiare per il suo Milan, dalla sponda bianconera non si può dire lo stesso. Luciano Spalletti, in vista di Milan-Juventus, big match in programma domenica 26 alle ore 20:45, ha tre dubbi. Nel pomeriggio di ieri, presso la Continassa, i suoi ragazzi sono tornati a lavoro, con Holm, Thuram e Yildiz che però continuano a lavorare a parte. Lo svedese non dovrebbe giocare titolare visto il rientro di Mckennie e Pierre Kalulu. Per Thuram e Yildiz invece la storia è ben diversa: entrambi sono pietre fondamentali, e Spalletti vuole averle in tempo per domenica. Il francese è stato convocato contro il Bologna senza giocare, ma l'allenatore toscano spera di poterlo schierare titolare nel match contro i rossoneri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus, tre dubbi per Spalletti: chi ci sarà in attacco?

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