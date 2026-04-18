Verso Milan-Juventus ottime notizie per Spalletti | tornano Yildiz e…

In vista della partita contro il Milan, la Juventus di Luciano Spalletti può contare su due ritorni importanti. Yildiz e un altro giocatore sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo aver superato i rispettivi infortuni. La squadra si prepara alla sfida, che rappresenta un momento cruciale per la corsa in campionato. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui recuperi o sulle condizioni degli altri giocatori.

La Juventus di Luciano Spalletti si prepara a giocarsi il rush finale per centrare un posto in Champions League. I bianconeri possono, però, tornare a sorridere: ad una settimana dalla gara contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma domenica 26 aprile alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, sono stati recuperati due calciatori importantissimi. Secondo quanto riferito da SportItalia, Spalletti è pronto a convocare sia Kenan Yildiz, che Khephren Thuram già per la sfida contro il Bologna di questa settimana. Entrambi i calciatori, in allenamento, hanno dato risposte positive e potrebbero essere convocati già contro i rossoblù. E' però da vedere se giocheranno da titolari o partiranno, inizialmente, dalla panchina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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