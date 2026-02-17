Verso Milan-Como | Allegri ritrova Saelemaekers Pulisic in dubbio Dubbi in attacco per Fabregas

Allegri riporta Saelemaekers in allenamento, dopo aver superato un problema all’adduttore che lo aveva messo in dubbio, e il belga si allena con il gruppo in vista di Milan-Como, mentre Pulisic resta incerto a causa di un fastidio muscolare. Nel frattempo, Leao si è allenato con più intensità e punta a recuperare una maglia da titolare. I lombardi devono ancora decidere se schierare Douvikas in attacco o affidarsi a un’altra soluzione, dato che il ruolo di centravanti resta un’incognita.

Non ci sarà Adrien Rabiot, squalificato per il doppio cartellino giallo rimediato nel finale contro il Pisa, ma il Milan ritrova Alexis Saelemaekers. Il laterale belga ieri a Milanello si è allenato in gruppo, dopo che il problema all’adduttore accusato contro il Lecce e riemerso a Roma l’aveva tenuto ai box per quasi tre settimane. Saelemaekers è stato sostituito più che degnamente con Bologna e Pisa dal giovane Athekame, che resta comunque un forte candidato alla maglia da titolare sulla fascia destra domani contro il Como. Ha svolto la seduta regolarmente con i compagni anche Rafa Leao, il cui fastidio al pube non è un mistero: Massimiliano Allegri sta gestendo il portoghese - pochi minuti a Pisa, addirittura 90’ in panchina nella gara precedente con il Bologna -, ma per la sfida contro Cesc Fabregas potrebbe avere qualche dubbio in attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Alexis Saelemaekers torna in campo dopo aver saltato due partite, perché si è ripreso da un infortunio.

