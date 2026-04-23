Verso Milan-Juventus designato l’arbitro del match | ecco chi sarà

In vista della partita tra Milan e Juventus, sono stati annunciati i nomi degli arbitri incaricati di dirigere l'incontro. La designazione riguarda l'arbitro principale, assistenti e quarto ufficiale, che saranno presenti nel match. La squadra arbitrale è stata resa nota ufficialmente prima dell'inizio della gara, senza ulteriori dettagli su eventuali sostituzioni o variazioni dell'ultimo minuto.

Si avvicina sempre di più il grande big match della settimana. Il Milan di Massimiliano Allegri, domenica 26 aprile dalle ore 20:45 presso lo stadio di 'San Siro', affronterà la Juventus di Luciano Spalletti in un vero e proprio spareggio per la Champions League. Entrambe le squadre si sono poste, come obiettivo stagionale, il rientro in Champions League. Il diavolo, dopo alcuni passi falsi contro Napoli e Udinese, è riscuoto a tornare alla vittoria contro il Verona, grazie al gol di Adrien Rabiot, mantenendo una distanza di 3 punti da bianconeri, posizionato al quarto posto in classifica. In vista del bi match, è stato finalmente designato l'arbitro della gara: a dirigere la partita sarà Simone Sozza della sezione di Seregno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus, designato l’arbitro del match: ecco chi sarà Notizie correlate Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e... Arbitro Bosnia Italia, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la finale playoffCalciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome nella lista per la difesa, ma non mancano le alternative Rinnovo Modric, il croato e il Milan... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cancellieri, che prova a Napoli. E ora insidia Isaksen: Lazio, i dubbi in vista dell\'Atalanta; Juve Verona ufficiale l’orario del match | ecco quando si gioca il match dell’Allianz Stadium. Verso Milan-Juventus, Tuttosport: Allegri, ancora due punte. Tocca a Leao con PulisicIn vista di Milan-Juventus di domenica sera, l'edizione odierna di Tuttosport titola così sulle possibili scelte di formazione nel Diavolo: Allegri, ancora due punte. Tocca a Leao ... milannews.it Verso Milan-Juventus: Allegri dovrebbe confermare la stessa formazione di Verona con una sola novitàDomenica sera il Milan ospiterà la Juventus a San Siro. In vista di questa gara, che potrebbe avvicinare ancora di più il Diavolo alla qualificazione alla prossima Champions ... milannews.it Verso Milan-Juventus, tre dubbi per Spalletti: chi ci sarà in attacco #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com Verso Milan-Juventus: Allegri punta ancora sul 3-5-2, un cambio rispetto a Verona - facebook.com facebook