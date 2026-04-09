Il Milan si sta concentrando sugli ultimi allenamenti prima della partita contro l’Udinese, con il tecnico Allegri che sta provando il modulo 4-3-3 durante le sessioni a Milanello. La formazione sarà decisa nelle prossime ore, mentre i giocatori si allenano con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la sfida in programma. Nessuna ufficialità ancora sul reparto che scenderà in campo, ma le prove tattiche continuano senza sosta.

Il Milan accelera verso la sfida casalinga di sabato alle 18 contro l’Udinese. Anche oggi a Milanello la squadra ha lavorato agli ordini di Massimiliano Allegri, che, secondo quanto riferito da 'Sky Sport' sta valutando un cambio di assetto per dare nuova linfa all’attacco rossonero. L’idea è il passaggio al 4-3-3, con Christian Pulisic sulla fascia destra e Rafael Leao sulla sinistra a supporto della punta centrale. Per il ruolo di centravanti si sono alternati Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug, con il messicano attualmente in leggero vantaggio per una maglia da titolare contro la squadra di Runjaic. La scelta tattica nasce dall’esigenza di aumentare la pericolosità offensiva: l’ultima rete di un attaccante rossonero risale a oltre un mese fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, prove di 4-3-3 per Allegri: le ultime da Milanello

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