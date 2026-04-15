Nonostante il giorno di riposo concesso, l’allenatore e tre calciatori sono arrivati a Milanello per allenarsi. La squadra si prepara in vista della partita contro il Verona, con alcuni membri che hanno deciso di allenarsi anticipando gli allenamenti ufficiali. L’attività si svolge senza la presenza di tutto il gruppo, che invece ha usufruito della giornata di riposo.

Il riposo era previsto, ma non per tutti. Dopo aver concesso alla squadra il giorno libero saltato lunedì, alla luce dell’intensità e dell’atteggiamento mostrato nella doppia seduta di inizio settimana, Massimiliano Allegri si è comunque presentato questa mattina a Milanello. Come riportato da 'Sky Sport', il tecnico ha lavorato su alcuni accorgimenti tattici insieme al vice Marco Landucci, in vista della delicata trasferta contro il Verona, in programma domenica alle 15 al 'Bentegodi'. Una sfida cruciale, contro l’ultima in classifica, che il Milan non può permettersi di sottovalutare. Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri sarebbe pronto a tornare al 3-5-2, anche in virtù di una difesa a quattro che contro l'Udinese non ha funzionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Da Milanello, Allegri e tre giocatori al lavoro nonostante il giorno di riposo: le ultime verso Verona-Milan

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