Veronica Babetto si spegne a 34 anni a causa di una miocardite acuta

Ieri, mercoledì 22 aprile, è deceduta a 34 anni Veronica Babetto, originaria di Giarre, frazione di Abano Terme. La sua morte è avvenuta a causa di una miocardite acuta. La giovane donna aveva un’età contenuta e la notizia ha suscitato sgomento tra amici e familiari. La famiglia ha notificato ufficialmente il decesso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

È mancata ieri, mercoledì 22 aprile, Veronica Babetto, a soli 34 anni, originaria di Giarre, frazione di Abano Terme. A portarsela via una miocardite acuta, una patologia manifestatasi improvvisamente, senza alcun segnale pregresso. I medici dell'ospedale di San Donà di Piave, dove era stata.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Trapianto fallito: si spegne a 2 anni Domenico, una lotta cardiacaLa Speranza Recisa: Morto il Piccolo Domenico Dopo una Lunga Battaglia Contro una Grave Patologia Cardiaca Napoli, 21 febbraio 2026 – Si è spento... Addio a Gino Paoli, si spegne a 91 anni una voce simbolo d’ItaliaReferendum, Sorrentino (NdC): “Grande risultato, il nostro leader si è speso per la causa: nel Sannio No vince senza parlamentari di riferimento”...