Trapianto fallito | si spegne a 2 anni Domenico una lotta cardiaca

Domenico, un bambino di due anni, è morto a causa di un trapianto di cuore che non è andato a buon fine. La procedura, tentata per salvargli la vita, non è riuscita a superare le complicazioni post-operatorie. Il piccolo aveva affrontato una dura battaglia contro una grave malattia cardiaca fin dai primi mesi di vita. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra i familiari e chi lo ha seguito durante il percorso.

La Speranza Recisa: Morto il Piccolo Domenico Dopo una Lunga Battaglia Contro una Grave Patologia Cardiaca. Napoli, 21 febbraio 2026 – Si è spento questa mattina all’Ospedale Monaldi di Napoli il piccolo Domenico Sostienici, appena due anni, a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle sue condizioni cliniche. Il bambino, affetto da una grave patologia cardiaca congenita, era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre scorso, ma le successive complicazioni post-operatorie hanno purtroppo avuto la meglio, ponendo fine a una battaglia che aveva commosso l’intera comunità e riacceso un barlume di speranza in una situazione estremamente delicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Trapianto fallito al Monaldi, l?ipotesi: «Equipe giunta a Bolzano senza custodia cardiaca»Un trapianto fallito al Monaldi di Napoli: l’ipotesi è che l’equipe sia arrivata a Bolzano senza una custodia adeguata per il cuore del bambino donatore.

Mamma lotta per la vita del figlio di 2 anni dopo un trapianto fallito.Domenico, il bambino di due anni, sta combattendo per la vita dopo un trapianto di cuore fallito.

