Trapianto fallito | si spegne a 2 anni Domenico una lotta cardiaca

Domenico, un bambino di due anni, è morto a causa di un trapianto di cuore che non è andato a buon fine. La procedura, tentata per salvargli la vita, non è riuscita a superare le complicazioni post-operatorie. Il piccolo aveva affrontato una dura battaglia contro una grave malattia cardiaca fin dai primi mesi di vita. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra i familiari e chi lo ha seguito durante il percorso.
La Speranza Recisa: Morto il Piccolo Domenico Dopo una Lunga Battaglia Contro una Grave Patologia Cardiaca. Napoli, 21 febbraio 2026 – Si è spento questa mattina all’Ospedale Monaldi di Napoli il piccolo Domenico Sostienici, appena due anni, a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle sue condizioni cliniche. Il bambino, affetto da una grave patologia cardiaca congenita, era stato sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre scorso, ma le successive complicazioni post-operatorie hanno purtroppo avuto la meglio, ponendo fine a una battaglia che aveva commosso l’intera comunità e riacceso un barlume di speranza in una situazione estremamente delicata.🔗 Leggi su Ameve.eu
