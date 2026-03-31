Villaricca. Si è svolta lunedì 30 marzo la cerimonia di consegna del defibrillatore portatile semiautomatico donato dalla Clinica Maione alla Polizia Municipale di Villaricca. Un’iniziativa di grande valore sociale che rende una pattuglia dei vigili urbani operativa 24 ore su 24 anche negli interventi di primo soccorso in caso di arresto cardiaco. Il dispositivo sarà utilizzato direttamente su strada e non resterà confinato negli uffici, permettendo così interventi tempestivi nei momenti più critici. Un risultato reso possibile grazie al percorso formativo completato da cinque agenti del Comando cittadino, che hanno partecipato a un corso specialistico presso la stessa Clinica Maione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, Polizia Municipale “cardioprotetta”: la Clinica Maione dona un defibrillatore salvavita

Articoli correlati

Città cardioprotetta, si amplia la rete Dae. Azienda dona defibrillatore per via TizianoUn nuovo defibrillatore arricchisce la rete dei dispositivi salvavita del quartiere Giotto, confermando Arezzo tra le città più cardioprotette...

Polizia Municipale Napoli dona ecografo wireless al SantobonoTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Municipale di Napoli ha formalizzato la donazione di un avanzato ecografo wireless destinato all’Azienda...