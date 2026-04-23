Donato un defibrillatore alla polizia locale di Verona dal Rotary Club

Il Rotary Club ha donato una macchina defibrillatrice alla polizia locale di Verona. L'operazione è stata accompagnata dalla consegna di un libro che tratta i rimedi per i piccoli malanni stagionali. L’obiettivo è fornire strumenti utili alla comunità, sia in ambito sanitario che pratico. La donazione si inserisce in un'iniziativa di supporto alle attività di tutela e assistenza alla cittadinanza.

Un libro per affrontare i piccoli “malanni” stagionali si trasforma in uno strumento salvavita a disposizione della comunità. Il Rotary Club Verona ha donato un defibrillatore alla polizia locale del Comune, grazie al ricavato del volume “Un anno in salute – L’armadietto dei farmaci”, destinato a.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Prevenzione: un nuovo defibrillatore in centro storico donato dal Rotary Club San RossoreUn nuovo defibrillatore è a disposizione della collettività nel centro storico di Pisa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Donato un defibrillatore alla polizia locale di Verona dal Rotary Club; Defibrillatore alla Polizia locale di Verona: il dono del Rotary diventa presidio salvavita; UN DEFIBRILLATORE PER LA POLIZIA LOCALE; Donate cuffie per l'elettroencefalografia all'ospedale Lotti di Pontedera. Il Rotary dona un defibrillatore alla polizia locale di VeronaIl Rotary Club Verona ha donato un defibrillatore alla polizia locale, col ricavato del volume Un anno in salute, L’armadietto dei farmaci. veronaoggi.it Dai Rotary club aretini un defibrillatore in dono al Quartiere di Porta Santo SpiritoArezzo, 26 settembre 2022 - Lo scorso sabato, il 24 Settembre - in occasione della Cena della Vittoria di Porta Santo Spirito che si è aggiudicata la 142esima edizione della Giostra del Saracino – c’è ... lanazione.it Ad Agnone, la tradizione degli organi storici torna protagonista con “Note di Speranza”, evento in programma domenica 26 aprile. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club, punta a valorizzare e restaurare un patrimonio musicale unico della città. Il pomeriggio si - facebook.com facebook