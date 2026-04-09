Verissimo ospiti dell’11 e 12 aprile 2026 | Ibiza Altea e Cristiano Malgioglio nel salotto di Silvia Toffanin

Da ilsipontino.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend di aprile 2026 vedrà due puntate di Verissimo dedicate a ospiti molto attesi. Tra gli appuntamenti ci saranno personaggi noti che parteciperanno al talk show condotto da Silvia Toffanin. Durante le puntate verranno condivise storie personali e si parlerà di vari aspetti delle loro vite. Le trasmissioni saranno trasmesse in due giorni consecutivi, l’11 e il 12 aprile.

Il weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate ricche di volti amati, racconti intensi e momenti che faranno discutere. Le puntate dell’11 e 12 aprile 2026 promettono un mix di emozioni e sorprese, con ospiti provenienti da mondi diversi, dalla televisione alla musica, passando per i reality e l’attualità. Il clima è quello delle grandi occasioni, con una scaletta che si arricchisce di ora in ora grazie agli aggiornamenti della redazione. Chi entrerà in studio sabato? Quali volti vedremo domenica? E quali ospiti potrebbero aggiungersi all’ultimo momento? Scopriamolo insieme. La puntata di sabato 11 aprile si muove nel solco che ha reso Verissimo un punto di riferimento del weekend televisivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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