Verissimo ospiti dell’11 e 12 aprile 2026 | Ibiza Altea e Cristiano Malgioglio nel salotto di Silvia Toffanin

Il weekend di aprile 2026 vedrà due puntate di Verissimo dedicate a ospiti molto attesi. Tra gli appuntamenti ci saranno personaggi noti che parteciperanno al talk show condotto da Silvia Toffanin. Durante le puntate verranno condivise storie personali e si parlerà di vari aspetti delle loro vite. Le trasmissioni saranno trasmesse in due giorni consecutivi, l’11 e il 12 aprile.

Il weekend di Verissimo si prepara a regalare due puntate ricche di volti amati, racconti intensi e momenti che faranno discutere. Le puntate dell’11 e 12 aprile 2026 promettono un mix di emozioni e sorprese, con ospiti provenienti da mondi diversi, dalla televisione alla musica, passando per i reality e l’attualità. Il clima è quello delle grandi occasioni, con una scaletta che si arricchisce di ora in ora grazie agli aggiornamenti della redazione. Chi entrerà in studio sabato? Quali volti vedremo domenica? E quali ospiti potrebbero aggiungersi all’ultimo momento? Scopriamolo insieme. La puntata di sabato 11 aprile si muove nel solco che ha reso Verissimo un punto di riferimento del weekend televisivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Verissimo, ospiti dell’11 e 12 aprile 2026: Ibiza Altea e Cristiano Malgioglio nel salotto di Silvia Toffanin Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 4 e domenica 5 aprile 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin torna a fare compagnia a milioni di telespettatori nel weekend di... Anticipazioni Verissimo dell’8 marzo, gli ospiti di Silvia Toffanin: arrivano Gabriel Garko e DitonellapiagaLa domenica di Canale5 torna ad accendersi e a fare compagnia ai telespettatori con un nuovo appuntamento di Verissimo. Argomenti più discussi: Grande Fratello VIP: Lo sfogo di Lucia su Renato Video; Ibiza Altea rompe il silenzio dopo l’uscita dal GF VIP 8; Aggiornamento ultim’ora GF VIP 3 aprile: i dati; Aggiornamento GF VIP 8 aprile: chi esce. Verissimo, gli ospiti del 10 e dell'11 gennaio da Claudia Gerini a Vanessa IncontradaDopo la pausa per le festività natalizie, riparte oggi l'appuntamento del fine settimana con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin, in onda il sabato alle 16.30 e la ... gazzetta.it Grande Fratello Vip, furia Ibiza Altea: "Perché sono stata cacciata" - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, settima puntata: Ibiza Altea eliminata, Todaro fa piangere tutti, il Tanga Gate e il caso Mediaset | Sintesi e pagelle • La settima puntata del Grande Fratello Vip si chiude con l'uscita di Ibiza Altea, il momento più bello dell'edi… x.com