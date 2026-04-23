Nella regione della Puglia i venti sono sostenuti, provenienti principalmente dai quadranti settentrionali lungo la costa adriatica. Le correnti si muovono senza ostacoli sul mare, creando un flusso ben definito che impatta soprattutto sulla fascia costiera. La situazione si presenta stabile, con raffiche che interessano in modo particolare le zone più prossime al mare.

La mappa evidenzia un flusso ben organizzato dai quadranti settentrionali lungo l’Adriatico, con correnti tese che scorrono senza ostacoli sul mare e impattano soprattutto lungo la fascia costiera. Sul comparto centro-settentrionale, tra #Gargano e #Barese, i venti risultano più vivaci, con raffiche che potranno intensificarsi localmente. Più attenuati, ma comunque presenti, sul resto della regione. Venti dai quadranti settentrionali sui 20–30 kmh, con raffiche fino a 40–50 kmh.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Venti sostenuti sulla Puglia

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