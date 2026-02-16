Instabilità nei prossimi giorni con qualche pioggia e soprattutto venti sostenuti

L’instabilità si farà sentire nei prossimi giorni in Puglia, perché arriveranno piogge e venti molto forti. Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo, segnala che le condizioni meteo peggioreranno, portando raffiche di vento che potrebbero superare i 70 kmh. Già domani si prevedono piogge sparse e venti intensi che interesseranno soprattutto le zone costiere.

Le previsioni di 3bmeteo.com. L'anticiclone, atteso per mercoledì, spezzerà l'ondata di maltempo, ma le piogge potrebbero tornare giovedì sera Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia, a cura del meteorologo Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com Una veloce perturbazione di origine atlantica scorrerà sulla Puglia martedì, determinando un po' di instabilità fino al mattino, con piogge e rovesci che si esauriranno nel corso della giornata lasciando spazio a schiarite. Si intensificheranno però le raffiche di Maestrale, che potranno superare gli 80 kmh. Le temperature caleranno di qualche grado e le massime raggiungeranno i 12°C a Foggia e 13°C a Bari, Brindisi e Lecce.