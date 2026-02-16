Un' altra settimana di meteo instabile con qualche pioggia venti sostenuti e mareggiate

Due nuove perturbazioni portano pioggia e vento sulla Sicilia, causando ancora una settimana di maltempo. Le tempeste si avvicinano rapidamente, con venti che soffiano oltre i 70 kmh e mareggiate che già colpiscono le coste. La regione si prepara a un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, dopo alcuni giorni di temporanea stabilità.

Due perturbazioni di origine atlantiche, una attesa per martedì e l'altra per giovedì, porteranno rovesci e raffiche di maestrale. Per mercoledì è in arrivo una piccola tregua grazie all'anticiclone Due nuove perturbazioni, in arrivo sulla Sicilia, renderanno instabile il tempo anche per questa settimana, nonostante una piccola tregua di un paio di giorni. E' quanto previsto da Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com. Una perturbazione di origine atlantica lambirà la Sicilia martedì, determinando un po’ di instabilità fino al mattino sul Messinese, con piogge e rovesci che si esauriranno nel corso della giornata lasciando spazio a schiarite.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Previsioni meteo per l'Agrigentino indicano una settimana caratterizzata da instabilità, con piogge e venti forti previsti tra mercoledì e giovedì.

