Un' altra settimana di meteo instabile con qualche pioggia venti sostenuti e mareggiate
Due nuove perturbazioni portano pioggia e vento sulla Sicilia, causando ancora una settimana di maltempo. Le tempeste si avvicinano rapidamente, con venti che soffiano oltre i 70 kmh e mareggiate che già colpiscono le coste. La regione si prepara a un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, dopo alcuni giorni di temporanea stabilità.
Due perturbazioni di origine atlantiche, una attesa per martedì e l'altra per giovedì, porteranno rovesci e raffiche di maestrale. Per mercoledì è in arrivo una piccola tregua grazie all'anticiclone Due nuove perturbazioni, in arrivo sulla Sicilia, renderanno instabile il tempo anche per questa settimana, nonostante una piccola tregua di un paio di giorni. E' quanto previsto da Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com. Una perturbazione di origine atlantica lambirà la Sicilia martedì, determinando un po’ di instabilità fino al mattino sul Messinese, con piogge e rovesci che si esauriranno nel corso della giornata lasciando spazio a schiarite.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Meteo, settimana instabile con piogge e venti forti
Previsioni meteo per l'Agrigentino indicano una settimana caratterizzata da instabilità, con piogge e venti forti previsti tra mercoledì e giovedì.
Meteo, Natale all'insegna del tempo instabile con qualche pioggia: le previsioni a Pisa
Meteo, Natale all'insegna del tempo instabile con qualche pioggia: le previsioni a Pisa “Si prospetta un radicale cambiamento della circolazione atmosferica sull'Europa, che avrà conseguenze turbolente anche sull'Italia proprio in concomitanza delle festività natalizie”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un’altra settimana di numeri, nomine ed eventi; Meteo, un'altra settimana di maltempo: attesi vento e piogge ma Palermo toccherà i 20 gradi; Meteo instabile: un'altra settimana di piogge, poi prospettive gelide, il punto del meteorologo Brescia; Correnti umide sulle Marche un'altra settimana di instabilità e nel weekend aria più fredda.
Meteo: prossima settimana, arriva un'altra ondata di maltempo, i dettagliFuori gli ombrelli, dalla prossima settimana torna il maltempo su molte delle nostre regioni. Il mese di Dicembre si profila dunque estremamente dinamico e movimentato a causa dei grandi movimenti che ... ilmeteo.it
Ma quali piogge: nelle Marche un’altra settimana (o quasi) a secco. E affiora lo spettro della siccitàANCONA Chi s’aspettava pioggia nel weekend, per attenuare il rischio di siccità, s’è dovuto accontentare di qualche precipitazione debole e sparsa. E chi ci spera per quest’ultimo mese di autunno, ... corriereadriatico.it
Che un'altra settimana abbia inizio #Jumpers - Un Salto tra gli Animali, il nuovo film Disney e Pixar, vi aspetta al cinema dal 5 Marzo. - facebook.com facebook
Programma 9 febbraio Comincia un'altra settimana con la sveglia di @RafBigCat . Dato che è lunedì @Fruscio1968 e @SalvatoreC1970 ci ricordano l'odio per questo giorno con la loro selezione alle 8. Non perdete alle 12 la Monografica su Don Caballero a x.com