Negli scaffali dei supermercati, spesso si trovano gli scaffali quasi vuoti nonostante le promozioni sui prodotti in offerta. Il prezzo del petrolio continua a variare, creando incertezza sul mercato, mentre i costi di molti alimenti di uso quotidiano sono in aumento. Questa situazione si riflette in un aumento di circa venti euro al mese nel costo complessivo della spesa per le famiglie.

Gli scaffali dei supermercati, che pubblicizzato i prodotti in offerta, sono quasi sempre vuoti. Con il prezzo del petrolio che continua a oscillare e l'incertezza del futuro l'unica triste sicurezza, invece, è il costo di molti prodotti alimentari più diffusi, che sale. Frutta, verdura, carne, pesce, formaggio, perfino l'acqua. Da marzo ad aprile, secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, il carrello è costato circa 20 euro in più. Comparando oggi a un anno fa, invece, se una famiglia di 4 persone spendeva circa 150 euro a settimana adesso, per gli stessi identici prodotti, ne spende 155. Che sia colpa delle tensioni internazionali, ma anche molto probabilmente di un po' di speculazione, a rimetterci è come al solito il consumatore che sta anche cambiando il modo di fare la spesa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venti euro in più al mese per riempire il carrello

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