La sanità non più gratis dei frontalieri | Ma quale tassa | 120 euro al mese per pagare il personale il 20% in più

Recentemente, è emerso che i lavoratori frontalieri nel settore sanitario devono sostenere un contributo di circa 120 euro al mese, destinato a coprire una parte del costo del personale. Questa somma rappresenta un incremento del 20% rispetto ai mesi precedenti e riguarda specificamente le spese legate al personale impiegato nei servizi sanitari transfrontalieri. La questione ha suscitato discussioni sulla natura di questa contribuzione e sulle modalità di finanziamento del personale sanitario coinvolto.

Milano – Aumentare del 20% gli stipendi dei medici e degli infermieri che lavorano per la sanità lombarda in un raggio di venti chilometri dalla frontiera con la Svizzera, per tamponare l’emorragia di professionisti sanitari, già difficili da ingaggiare nel nostro Paese, attirati da stipendi che possono triplicare o quadruplicare oltreconfine: vorrebbe dire pagare circa diecimila euro in più all’anno un medico, e 5.400 un infermiere, finanziando la misura con un contributo che arriverebbe a 120 euro al mese per un “vecchio frontaliere” che prende, in franchi, l’equivalente di quattromila netti. E da 27 anni usufruisce, familiari inclusi, del nostro Servizio sanitario nazionale pur pagando le tasse in Svizzera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sanità (non più) gratis dei frontalieri: “Ma quale tassa: 120 euro al mese per pagare il personale il 20% in più” Notizie correlate Più risorse per il personale dei Pronto soccorso: "Aumenti fino a 340 euro al mese"“Un segnale concreto per medici, sanitari e per le strutture del nostro territorio, dove professionisti e operatori affrontano quotidianamente... Perché ora dovrai pagare fino a 2,40 euro in più al mese per il cloud: il compenso sulla copia privataIl compenso sulla copia privata viene pagato sui dispositivi che hanno una memoria fisica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La sanità (non più) gratis dei frontalieri: Ma quale tassa: 120 euro al mese per pagare il personale il 20% in più; Logistica sanitaria digitale: non più back office, ma infrastruttura critica; Sanità pubblica: prelievo gratis, doccia inclusa; Lopalco: L’intramoenia per i ricoveri è rischiosa: più controlli per evitare abusi. La sanità (non più) gratis dei frontalieri: Ma quale tassa: 120 euro al mese per pagare il personale il 20% in piùL’assessore Sertori difende l’applicazione della Finanziaria 2024 sul contributo per chi ha il vecchio regime: Parliamo di 10mila euro all’anno in più per un medico e di 5.400 per un infermiere nelle ... ilgiorno.it Gli infermieri alzano la voce: Non siamo disponibili a lavorare gratis. Il tempo del dialogo è finitoMeno personale, più servizi: deficit di infermieri, tagli alle prestazioni aggiuntive e minaccia di mobilitazione ... giornalelavoce.it Investimenti per oltre 4,3 milioni di euro per rafforzare la sanità territoriale - facebook.com facebook Sanità gallurese al collasso, la presidente Alessandra Todde incontra i sindacati x.com