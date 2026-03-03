Stessa spesa 5 anni dopo | quanto ho pagato in più rispetto al 2020 per riempire lo stesso carrello

In provincia di Rimini, come nel resto d’Italia, i prezzi sono aumentati significativamente negli ultimi cinque anni. Un confronto tra quanto si spendeva nel 2020 e oggi mostra un incremento evidente per lo stesso carrello della spesa, nonostante la cifra totale sia rimasta invariata. L’inflazione ha accelerato negli ultimi anni, facendo salire i costi di beni di prima necessità, anche se la spesa complessiva non è cambiata.