Stessa spesa 5 anni dopo | quanto ho pagato in più rispetto al 2020 per riempire lo stesso carrello
In provincia di Rimini, come nel resto d’Italia, i prezzi sono aumentati significativamente negli ultimi cinque anni. Un confronto tra quanto si spendeva nel 2020 e oggi mostra un incremento evidente per lo stesso carrello della spesa, nonostante la cifra totale sia rimasta invariata. L’inflazione ha accelerato negli ultimi anni, facendo salire i costi di beni di prima necessità, anche se la spesa complessiva non è cambiata.
In provincia di Rimini, così come nel resto d'Italia, l'inflazione è passata dal trotto al galoppo nel giro di pochi anni. Secondo la classifica delle città più care del 2025, stilata dall'Unione Nazionale Consumatori e basata su dati Istat, Rimini si piazza al terzo posto con una spesa media per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Istat, carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025. Inflazione più alta a Reggio, Sud sopra la mediaI prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono aumentati molto di più rispetto all’inflazione negli ultimi cinque anni.
TOP NEWS ITALIA: carrello spesa più caro del 24% in 5 anni, +34,1% energetici (Istat)ROMA (MF-NW)--Corre il carrello della spesa, che cresce più dell'inflazione. I prezzi dei prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona sono cresciuti del 24% tra il 2021 e il 2025, ... milanofinanza.it
In 5 anni +24% per la spesa, l’energia sale del 34%Dal 2021 al 2025 l’inflazione cumulata ha raggiunto il 17,1%, secondo i dati definitivi dell’Istat, presentati in conferenza stampa. E ancora di più sono saliti i prezzi cibo e bollette. Il carrello ... ecodibergamo.it
