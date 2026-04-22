Vincenzo 20enne ucciso nel Casertano | domani udienza di convalida per reo confesso

Domani si svolgerà l’udienza di convalida per un giovane accusato di aver confessato l’omicidio di un ragazzo di 20 anni nel Casertano. L’incontro si terrà nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove il sospettato è detenuto. La vittima è stata trovata senza vita in una località della provincia, e il sospettato ha ammesso di essere responsabile del delitto durante un interrogatorio.

Si terrà domani mattina, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l’udienza di convalida del fermo del 19enne Victor Uratoriu, reo confesso dell’omicidio del suo amico Vincenzo Iannitti, 20 anni, il cui corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto lunedì sera a pochi passi da casa, in un cortile interno di un’abitazione fatiscente e abbandonata situata nelle zone centrali di San Castrese, frazione del Comune di Sessa Aurunca (Caserta). Vincenzo era scomparso di casa il 18 marzo scorso, ed era stato visto l’ultima volta in compagnia del 19enne. Questi, portato in caserma subito dopo la macabra scoperta, ha ammesso le proprie...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vincenzo, 20enne ucciso nel Casertano: domani udienza di convalida per reo confesso Notizie correlate Femminicidio di Zoe, udienza di convalida per il giovane reo confessoIn Piemonte l’udienza di convalida per Alex Manna, il 20enne reo confesso dell’omicidio di Zoe, la 17enne uccisa e ritrovata nel letto di un fiume. Messina, gip convalida fermo a Bonfiglio: carcere per assassino reo confesso(Adnkronos) – Il gip di Messina Alessia Smedile ha convalidato oggi, venerdì 13 marzo, il fermo di Santino Bonfiglio, 67 anni, l'uomo che ha... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. L’amico confessa l’omicidio; Trovato morto nel Casertano, l'amico confessa di averlo ucciso; Vincenzo Iannitti, il corpo in uno scantinato: confessa un 19enne; Ventenne scomparso nel Casertano: accoltellato e gettato dal balcone. L’amico confessa il delitto. 20enne ucciso nel Casertano, domani udienza di convalida per reo confesso- CASERTA, 22 APR - Si terrà domani mattina, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, l'udienza di convalida del fermo del 19enne Victor Uratoriu, reo confesso dell'omicidio del suo amico Vincenzo ... ansa.it 20enne ucciso nel Casertano, reo confesso ‘è stata una lite’– CASERTA, 21 APR – Un atteggiamento freddo, di chi non prova sentimenti. E’ così che il 19enne di origine romena, Viktor Oratoriu, di fronte ai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca e al?sosti ... espansionetv.it Avrebbe confessato l’omicidio di Vincenzo Iannitti il 19enne Victor Uratoriu, accusato di aver ucciso il suo migliore amico a coltellate per poi occultare il suo corpo, rinvenuto a un mese dalla scomparsa a San Castrese, nel Casertano. Victor, 19enne di origine r - facebook.com facebook Il 19enne di origini romene, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, a Caserta, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di aver colpito Vincen x.com