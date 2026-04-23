Venezia vs Empoli trentaseiesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaseiesima giornata della Serie B 20252026, si sfidano Venezia ed Empoli. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre: i padroni di casa mirano a ottenere la promozione matematica, mentre gli ospiti cercano punti utili per consolidare la loro posizione di classifica. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa e viene trasmessa su canali dedicati.

Gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I lagunari vanno a caccia della matematica promozione, mentre i toscani cercano punti importanti per la salvezza. Venezia vs Empoli si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Penzo VENEZIA VS EMPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lagunari potrebbero già festeggiare la promozione in anticipo. ma molto dipenderà dai risultati di Monza e Frosinone. In ogni caso la squadra di Stroppa sa che dovrà mantenere alta la concentrazione proprio adesso che il traguardo è all’orizzonte. I toscani sono in piena lotta per la salvezza, come dimostra il 15esimo posto con 37 punti e una sola lunghezza di distanza dall’Entella in zona playout.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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