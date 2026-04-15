Reyer Venezia-Girona oggi Eurolega basket femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca una partita importante per l’Europa di basket femminile, con l’Umana Reyer Venezia che affronta la squadra di Girona nella fase di Eurolega 2026. L’incontro si terrà nel pomeriggio e sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione. L’appuntamento si inserisce nella prima giornata della competizione, che vedrà le veneziane scendere in campo contro le avversarie spagnole.

Ci siamo: oggi è il giorno della storia per l’Umana Reyer Venezia di coach Andrea Mazzon. La squadra orogranata sfida lo Spar Girona, uno dei club più titolati nell’ultimo decennio in Spagna, per tentare l’ingresso in semifinale all’interno delle Final Six di Eurolega di basket femminile a Saragozza. L’appuntamento è in programma per le ore 17:30. Le due squadre avevano già avuto a che fare in passato l’una con l’altra in EuroCup, ma un conto era appunto l’EuroCup e un conto è questo, il momento più importante nella storia di un club e dell’altro. Mai, infatti, Venezia e Girona si erano prima spinte fino alla semifinale, e oggi toccherà a una delle due squadre tentare di raggiungere il Fenerbahce.🔗 Leggi su Oasport.it

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Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Baskonia.