A Firenze, in via Reginaldo Giuliani, un uomo di 33 anni, originario della Sicilia, è stato trovato morto in un appartamento dopo un litigio che era iniziato in strada e proseguito in casa. Durante l'episodio, sono stati feriti altri due persone. Le forze dell'ordine stanno indagando sul caso, ipotizzando un omicidio con arma bianca, probabilmente un coltello.

FIRENZE – Aveva 33 anni ed era siciliano l’uomo trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani. Gli inquirenti procedono per omicidio: l’uomo sarebbe stato colpito con un’arma bianca, presumibilmente un coltello. Il delitto si sarebbe consumato questa notte intorno alle 4 in una palazzina di due piani color giallo crema recentemente ristrutturata che ospita alcuni appartamenti, non lontano dalla stazione di Rifredi. Proprio vicino allo scalo ferroviario, è una delle ricostruzioni, potrebbe essere nata questa notte una lite in strada tra due coppie di uomini, tre italiani ed uno straniero. Due uomini si sarebbero poi rifugiati nell’abitazione di via Reginaldo Giuliani, dove sono stati raggiunti dall’altra coppia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: omicidio in via Reginaldo Giuliano. Lite in strada proseguita in casa. Poi le coltellate, la vittima, due feriti

La lite in strada, la fuga e le coltellate in casa: cosa sappiamo dell’omicidio della scorsa notte a FirenzeLa lite sarebbe scoppiata in strada tra due coppie di uomini, tre italiani ed uno straniero, all'altezza della stazione ferroviaria di Rifredi, luogo...

Accoltellata al collo dal marito al culmine di una lite: è grave. L'aggressione iniziata in casa e proseguita in stradaUna donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina 4 gennaio a Capriolo, Brescia, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Livorno, omicidio nello studio di un commercialista: fermato un ex collaboratore di giustizia; Omicidio in via Baracca, fermati quattro giovani; Omicidio in pieno centro a Livorno, preso l'assassino.

Omicidio a Firenze, giovane uomo accoltellato in casa. Mistero sul movente, le indaginiIn via Reginaldo Giuliani. Due feriti in ospedale, ci sarebbero dei fermati. Carabinieri, scientifica e pm sul posto ... lanazione.it

Trovato morto in casa a Firenze in via Giuliani, ipotesi omicidio: altri feriti nell'abitazioneUn morto e alcuni feriti sono stati ritrovati in un appartamento di via Giuliani, nella periferia di Firenze: l'ipotesi è quella di omicidio per questioni di droga ... virgilio.it

Firenze, paura tra i residenti dopo il delitto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani - facebook.com facebook

Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi, che si tratti di un omicidio. Da quanto emerso presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto, dove sta operando la scientifica dei c x.com