Martella presenta Pelizzato e Forte | Municipalità protagoniste del governo della città

Martella ha annunciato la presentazione di Pelizzato e Forte, sottolineando il ruolo delle Municipalità nel governo della città. Le Municipalità riceveranno risorse, poteri e personale per svolgere le proprie funzioni, tra cui fornire servizi ai cittadini, esprimere opinioni e intervenire sulle decisioni che riguardano la gestione urbana. La loro presenza sarà centrale nel processo decisionale e nell’organizzazione amministrativa locale.

Risorse, poteri e personale alle Municipalità, che dovranno garantire servizi ai cittadini, esprimere opinioni e intervenire nel merito delle decisioni sul governo della città. È il leit motiv che ha accompagnato i due appuntamenti elettorali del candidato sindaco di Venezia del centrosinistra.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Amministrative 2026, la coalizione di Legnini si presenta alla città: "Una città più forte, inclusiva, sicura e sostenibile”[FOTO]Una villa comunale affollata di cittadine e cittadini, con la presenza delle candidate e dei candidati, dei rappresentanti dei Comuni vicini e... Martella candidato sindaco del centrosinistra: «Venezia città abbandonata. Io calato dall?alto? Un falso»VENEZIA - La sede designata per il lancio della campagna elettorale è l’hotel Anda, l’ostello che si trova nel cuore del quartiere Piave di Mestre,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Municipalità, ecco i sei candidati presidente per il centrosinistra; MESTRE | PIU’ POTERE AI TERRITORI: MARTELLA PRESENTA I CANDIDATI ALLE MUNCIPALITA’; Secchi, Bellati e Sitran nella lista Venezia è Tua di Ugo Bergamo; Niente accordi con il Pd, Martini lancia Alessandra Trentin per la municipalità di Venezia. Martella: «Noi il partito del Sì». E lancia il format 'Parliamoci'VENEZIA - «Saremo il partito del sì». Andrea Martella prende il j'accuse principale del sindaco Luigi Brugnaro, che da sempre definisce l'opposizione partito del no, e la declina in chiave ... ilgazzettino.it Alla presentazione della Lista Venezia è Tua in appoggio ad Andrea Martella per il Sindaco di Venezia . Intervistiamo il candidato Matteo Secchi facebook