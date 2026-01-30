Andrea Martella correrà per Ca' Farsetti | è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra

Andrea Martella correrà per diventare sindaco di Venezia. È il candidato scelto dal centrosinistra e ha già iniziato la campagna elettorale. Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico, punta a conquistare il Comune alle prossime amministrative. La sua candidatura è stata ufficializzata nelle ultime settimane e ora si prepara a sfidare gli avversari. La lotta per il municipio è aperta e promette di essere molto combattuta.

A sostegno del senatore Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Verde Progressista, +Europa, Partito Socialista, Volt, Venezia è tua, Radicali, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. «Una scelta di responsabilità» Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito democratico, è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra. La sua posizione era già definita da tempo, ma l'ufficialità è arrivata oggi, venerdì 30 gennaio, con una conferenza stampa all'Anda Venice Hostel di Mestre. Martella ha parlato di una decisione «condivisa con la coalizione ampia che mi sostiene. È una scelta di responsabilità - ha detto - perché Venezia in questo momento è a un bivio e bisogna saper scegliere la strada da prendere.

