Venezia ferito grave a Dorsoduro | rissa e coltellate per lo spaccio

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Dorsoduro, a Venezia, un giovane tunisino è stato ferito gravemente durante una rissa avvenuta il 22 aprile. L’incidente è legato presumibilmente allo spaccio di stupefacenti e si è concluso con alcune persone che sono fuggite tra le calli. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in codice rosso in ospedale.

? Cosa sapere Un giovane tunisino ferito in codice rosso dopo una rissa a Dorsoduro il 22 aprile.. La polizia indaga sullo spaccio di stupefacenti dopo la fuga degli aggressori tra le calli.. Un giovane di origine tunisina è stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Venezia dopo un violento scontro tra gruppi di stranieri avvenuto mercoledì 22 aprile nel sestiere di Dorsoduro. La rissa, scoppiata nella zona di campo San Barnaba intorno a sera, si è trasformata in un accoltellamento che ha lasciato il ferito con lesioni molto serie. Dalla discussione in campo alla fuga nelle calli. Il clima è degenerato rapidamente tra i presenti, probabilmente appartenenti allo stesso gruppo nazionale, partendo da un diverbio in campo San Barnaba.🔗 Leggi su Ameve.eu

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