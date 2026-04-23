Venezia ferito grave a Dorsoduro | rissa e coltellate per lo spaccio

Nella zona di Dorsoduro, a Venezia, un giovane tunisino è stato ferito gravemente durante una rissa avvenuta il 22 aprile. L’incidente è legato presumibilmente allo spaccio di stupefacenti e si è concluso con alcune persone che sono fuggite tra le calli. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in codice rosso in ospedale.

? Cosa sapere Un giovane tunisino ferito in codice rosso dopo una rissa a Dorsoduro il 22 aprile.. La polizia indaga sullo spaccio di stupefacenti dopo la fuga degli aggressori tra le calli.. Un giovane di origine tunisina è stato trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Venezia dopo un violento scontro tra gruppi di stranieri avvenuto mercoledì 22 aprile nel sestiere di Dorsoduro. La rissa, scoppiata nella zona di campo San Barnaba intorno a sera, si è trasformata in un accoltellamento che ha lasciato il ferito con lesioni molto serie. Dalla discussione in campo alla fuga nelle calli. Il clima è degenerato rapidamente tra i presenti, probabilmente appartenenti allo stesso gruppo nazionale, partendo da un diverbio in campo San Barnaba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, ferito grave a Dorsoduro: rissa e coltellate per lo spaccio Notizie correlate Leggi anche: Ferito a coltellate, 28enne grave in ospedale Leggi anche: Rissa tra giovani a Pescara Vecchia, un ragazzo ferito a coltellate: indaga la polizia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giovane accoltellato dopo la rissa vicino a campo Santa Margherita, il ferito si accascia a terra in una pozza di sangue durante la...; Venezia, crollo all'ex caserma Pepe durante un sopralluogo: quattro operai feriti; Incidente tra camion e furgone frigo: un morto e un ferito grave; Doppio incidente con disagi in A4: code fino a dieci chilometri. Accoltellato un giovane dopo la rissa a Venezia, il ferito crolla a terra in una pozza di sangue: è grave. Caccia agli aggressori VIDEOvideo di Federica Repetto VENEZIA - Accoltellato a una coscia, forse per questioni di denaro o di stupefacenti, davanti all’ex ospedale Giustinian a Dorsoduro. Arriva ... ilgazzettino.it Giovane accoltellato dopo la rissa vicino a campo Santa Margherita, il ferito si accascia a terra in una pozza di sangue durante la fuga: è graveVENEZIA - Accoltellato a una coscia, forse per questioni di denaro o di stupefacenti, davanti all’ex ospedale Giustinian a Dorsoduro. Arriva la polizia, chiamata con ... ilgazzettino.it Corriere della Sera. . La giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia «si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l'umanità da parte della Corte penale internazionale». Lo annunciano la presidente Sol - facebook.com facebook Maggie Gyllenhaal Presidente di Giuria a Venezia 2026: ecco perché Barbera ha scelto lei x.com