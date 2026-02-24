Ferito a coltellate 28enne grave in ospedale

Un giovane di 28 anni si trova in condizioni critiche dopo essere stato ferito con un coltello e colpito alla testa in viale Europa a Casapesenna. La causa dello scontro sembra essere una lite scoppiata durante un diverbio tra conoscenti. I soccorritori hanno trovato il ragazzo ferito, con diverse ferite, e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto. La scena si è svolta davanti a un bar frequentato dai giovani del quartiere.

Ferito con un colpo alla testa e una coltellata a un braccio. Sono le lesioni riportate da un 28enne in viale Europa a Casapesenna verso le 19,40. Allertati i soccorsi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati di Aversa. È in prognosi riservata.