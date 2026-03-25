Rissa tra giovani a Pescara Vecchia un ragazzo ferito a coltellate | indaga la polizia

Da ilpescara.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra martedì e mercoledì, a Pescara Vecchia, si è verificata una rissa tra giovani. Durante l'alterco, un ragazzo è stato colpito con coltellate ed è stato portato in ospedale per le ferite. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi dell’episodio o sul numero di persone presenti.

La lite è scoppiata davanti a un locale e si è conclusa su ponte D'Annunzio. Non sono chiari, al momento, i motivi all'origine dell'episodio Ancora un episodio di violenza in città. Una rissa tra giovani è scoppiata nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo a Pescara Vecchia. Il bilancio è di un ragazzo accoltellato: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Tutto è iniziato davanti a un locale, attorno alle 2.30, quando è scoppiata la lite, alla quale avrebbero partecipato più persone, tra italiani e stranieri. Tra pugni, calci e spinte, a un certo punto qualcuno ha tirato fuori un coltello, con cui è stato ferito il giovane. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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