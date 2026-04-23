Mostra Cinema Venezia 2026 Maggie Gyllenhaal presidente di giuria | ecco chi è

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2026, la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal è stata nominata presidente di giuria. La sua carriera include vari ruoli nel cinema e nel teatro, con riconoscimenti per alcune delle sue interpretazioni e regie. La sua presenza segna un momento importante per l’evento, che si svolgerà nella prossima edizione. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente dagli organizzatori del festival.

“Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2-12 settembre 2026), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera”. Lo annuncia la Biennale di Venezia. #BiennaleCinema2026 @mgyllenhaal will be the President of the International Jury that will accompany us on the adventure of #Venezia83 #Competition! “I am thrilled to accept the invitation to lead this year’s #BiennaleCinema Jury.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mostra Cinema Venezia 2026, Maggie Gyllenhaal presidente di giuria: ecco chi è Notizie correlate Maggie Gyllenhaal presidente della Giuria internazionale a VeneziaSarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la... La Sposa!: Maggie Gyllenhaal riscrive il mitoOggi, 13 marzo 2026, il cinema italiano accoglie in oltre 500 sale la visione di La Sposa!, opera scritta e diretta da Maggie Gyllenhaal che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Classici fuori Mostra: a Venezia, rassegna di 12 film Classici restaurati; Al Vinitaly 2026 presentato in anteprima il nuovo piatto gourmet per il Festival del Cinema di Venezia; Asian Film Festival 2026 al Cinema Farnese; Per i Classici Fuori Mostra 2026 The Quatermass Xperiment di Val Guest. Mostra del Cinema di Venezia, Maggie Gyllenhaal presidente di giuriaVenezia, 23 apr. (askanews) – Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la Giuria internazionale de ... askanews.it Maggie Gyllenhaal Presidente di Giuria a Venezia 83Maggie Gyllenhaal guiderà la giuria del Festival di Venezia 2026: scopri cosa significa questa scelta per il futuro del cinema d’autore. cinefilos.it Brigitte Bardot durante la Mostra del Cinema di Venezia 1958 - facebook.com facebook