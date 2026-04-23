Venezia 83 Maggie Gyllenhaal presidente di giuria

Da ildifforme.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maggie Gyllenhaal, attrice e regista statunitense, è stata nominata presidente della giuria alla Mostra del cinema di Venezia 83. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il primo incarico di questo tipo per l’attrice, che ha ricevuto riconoscimenti importanti nel corso della sua carriera. La manifestazione si terrà nel corso dell’anno e vedrà la partecipazione di numerosi film provenienti da diverse parti del mondo.

Maggie Gyllenhaal, attrice e regista premio Oscar, è stata scelta come presidente della giuria della Mostra del cinema di Venezia 83 Maggie Gyllenhaalè stata scelta come presidente di giuria dellaMostra del cinema di Veneziache si terrà dal 2 al 12 settembre 2026 per assegnare il Leone d’oro per il miglior film e altri premi ufficiali. A prendere la decisione il Cda della Biennale. Maggie Gyllenhaalnell’accettare la proposta ha espresso la sua contentezza: “Sono entusiasta di accettare l’invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest’anno.Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Maggie Gyllenhaal sarà la presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026

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