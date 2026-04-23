Venezia 2026 | Maggie Gyllenhaal guida la Giuria della Mostra

Maggie Gyllenhaal sarà la presidente della Giuria della Mostra di Venezia nel 2026. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 12 settembre. La scelta è stata annunciata recentemente e coinvolge l’attrice e regista statunitense. La presenza di Gyllenhaal segna un momento importante per l’evento cinematografico, che ogni anno attrae registi, attori e professionisti del settore da tutto il mondo.

? Cosa sapere Maggie Gyllenhaal presiederà la Giuria della Mostra di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026.. La nomina di Alberto Barbera punta sulla coerenza artistica della regista statunitense.. Dal 2 al 12 settembre 2026, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia accoglierà Maggie Gyllenhaal come presidente della Giuria internazionale, una nomina ufficializzata dal Consiglio di Amministrazione della Biennale su proposta di Alberto Barbera. La decisione di affidare la guida del comitato giudicante alla statunitense segna un momento di continuità per il festival, che tra l’inizio e la fine di settembre presenterà i lavori selezionati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia 2026: Maggie Gyllenhaal guida la Giuria della Mostra Notizie correlate Venezia 83: Maggie Gyllenhaal sarà la Presidente di Giuria della Mostra del Cinema 2026La notizia è ufficiale: sarà Maggie Gyllenhaal a guidare la Giuria Internazionale dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della... Mostra Cinema Venezia 2026, Maggie Gyllenhaal presidente di giuria: ecco chi è“Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 23 aprile 2026; La rete dell'odio on line, così diventa virale; Ucciso a coltellate a Padova, indagato amico e socio in affari; 'Il segretario della Marina Usa è stato licenziato, tensioni con Hegseth'. Venezia 83, Maggie Gyllenhaal presidente di giuria alla Mostra del Cinema 2026Una scelta nel segno del cinema d’autore. L’attrice neyorkese guiderà il team giurati che assegnerà il Leone d’Oro e altri premi. La kermesse al Lido dal 2 al 12 settembre ... quotidiano.net Festival di Venezia 2026, Maggie Gyllenhaal presidente della Giuria internazionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Festival di Venezia 2026, Maggie Gyllenhaal presidente della Giuria internazionale ... tg24.sky.it C’è uno sguardo insieme inquieto e lucidissimo, ed è quello di Maggie Gyllenhaal, scelta per presiedere la Giuria internazionale della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Un’artista che ha attraversato il cinema senza mai smussar - facebook.com facebook Maggie Gyllenhaal sarà presidente della giuria della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2026. x.com