A Verona si svolge la fiera internazionale del vino, con numerosi rappresentanti del settore che partecipano all’evento. Tra i protagonisti, il presidente del Veneto ha sottolineato come le micro imprese della regione abbiano nel loro DNA una forte vocazione all’esportazione. Inoltre, un altro esponente ha annunciato un obiettivo di export di 10 miliardi di euro, evidenziando l’importanza di ampliare i mercati esteri.

Verona, 12 aprile 2026 – L'Italia del vino in scena a Verona. Perché il “Vinitaly è una vetrina internazionale straordinaria”, spiega Alberto Stefani, presidente del Veneto. Export e internazionalizzazione sono le chiavi anche dell'Agenzia Ice. Così, dopo il governatore regionale, a 'Cantina Qn-Dove il vino si racconta', è passato Matteo Zoppas, presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: “Abbiamo un obiettivo ambizioso ma raggiungibile, portare l'export del vino italiano a quota 10 miliardi nel più breve tempo possibile”. Stefani, a colloquio con Valerio Baroncini, vicedirettore il Resto del Carlino, ha parlato dell'identità di un'intera filiera regionale da cui proviene il 37% dell'export nazionale del vino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefani a Vinitaly: “Micro imprese nel Dna veneto, ma proiettate all’estero”. E Zoppas: “Obiettivo export 10 miliardi”

Export, le imprese di Confindustria Romagna trainano: 5 miliardi dall’estero. Boom dalla meccanicaÈ quanto emerge dalla prima mappatura dell’associazione tra la totalità delle proprie imprese, che ha fotografato filiere resistenti e un’alta...

Domenica è il giorno di Vinitaly. In Veneto annata vinicola positiva ma l'export rallentaÈ fissato per la giornata di domenica 12 aprile, a Verona, il taglio del nastro della 58ª edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere...