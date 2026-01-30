Questa mattina a Torino, Cassa Depositi e Prestiti ha organizzato un roadshow con Confindustria. L’obiettivo è mettere in campo 4,6 miliardi di euro per sostenere le imprese del Piemonte. Le due istituzioni vogliono lavorare insieme per far ripartire l’economia locale, rafforzando le aziende e rispondendo alle loro esigenze. La volontà è di avvicinare le istituzioni alle imprese, dando un segnale chiaro di supporto concreto.

Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Piemonte e rispondere con efficacia alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del Roadshow di CDP e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese' che oggi ha fatto tappa a Torino, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze e Bari, per l’appuntamento che ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cassa Depositi e Prestiti, a Torino il roadshow con Confindustria: 4,6 miliardi per aiutare le imprese

Approfondimenti su Cassa Depositi e Prestiti

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cassa Depositi e Prestiti, a Torino il roadshow con Confindustria: 4,6 miliardi per aiutare le

Ultime notizie su Cassa Depositi e Prestiti

Argomenti discussi: Studentati, aperto il Bando CDP da 599 milioni di euro; Cassa Depositi e Prestiti: nuovo Portale delle Erogazioni Finanziamenti PA; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici al fianco di Cassa Depositi e Prestiti nell’avvio del Fondo Nazionale Strategico Indiretto; Da Cdp nuovo bando per studentati universitari: tempo fino al 29 giugno.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici al fianco di Cassa Depositi e Prestiti nell’avvio del Fondo Nazionale Strategico IndirettoIl team legale interno di CDP è stato guidato da Maurizio Dainelli e Massimiliano di Tommaso ed è composto da Jacopo De Luca, Alberto Tusini Cottavi, Silvana De Lauretis e Andrea Schiavo ... toplegal.it

L’auto non sarà più lei: a Torino il cambiamento arriva anche con i soldi di Cassa depositi e prestitiTappa cittadina per il road show che presenta l’accordo tra Confindustria e Cdp. In tre anni già arrivati 4,6 miliardi. Grande attenzione anche all’edilizia sociale e all’istruzione ... torinoggi.it

++ R . ++ Sarà finalmente la volta buona L'incredibile serie di vicissitudini del Palazzo del Lavoro, di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe finalment - facebook.com facebook

Luca Quadrini, Responsabile Finanziamenti Imprese @GruppoCDP: «Come Cassa Depositi e Prestiti abbiamo fatto un cambio di passo nel modello di servizi, avvicinandoci ai territori con 27 punti di accesso diffusi». #MotoreItalia #RomaCapitale #MilanoFina x.com