Una villa a Los Angeles, situata nel quartiere di Brentwood, è stata venduta per circa 9,4 milioni di dollari. La proprietà, nota per essere stata abitata da una celebre attrice, era stata inizialmente proposta sul mercato a 10,9 milioni di dollari. La casa ha ora un nuovo proprietario, dopo essere stata messa in vendita in precedenza.

La casa che fu anche rifugio della leggendaria Audrey Hepburn ha trovato un nuovo proprietario. Situata a Los Angeles, nel prestigioso quartiere di Brentwood, la villa è stata venduta per circa 9,4 milioni di dollari, dopo essere stata inizialmente messa sul mercato a 10,9 milioni. Un passaggio di proprietà che riaccende i riflettori su una delle dimore più affascinanti legate all’età d’oro del cinema. Una dimora in cui convivono eleganza e storia. Costruita nel 1939, la proprietà è un esempio raffinato di architettura in stile georgiano. Oltre 600 metri quadrati di superficie ospitano cinque camere da letto, ampi saloni e ambienti luminosi pensati per accogliere e vivere la casa con naturalezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venduta la villa di Audrey Hepburn a Los Angeles per 9,4 milioni di dollari

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