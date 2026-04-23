Una villa di Los Angeles, che ha ospitato l’attrice negli anni Cinquanta, è stata venduta per 9,4 milioni di dollari. La casa, considerata una delle residenze più iconiche associata a Hepburn, ora cambia proprietario. La proprietà si trova nella zona residenziale della città e rappresenta un esempio di architettura di quegli anni. La vendita è stata ufficializzata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui nuovi proprietari.

La splendida casa californiana di Audrey Hepburn, dove soggiornò negli anni ’50, è stata venduta. Un sogno a occhi aperti per qualsiasi amante del cinema e non solo. Il suo splendore, infatti, non dipende soltanto dal legame profondo con la compianta diva. Siamo a Brentwood e, per essere precisi, questa dimora non è mai stata dell’attrice. L’aveva affittata ma era a tutti gli effetti il suo rifugio. La vendita ha avuto inizio nell’estate 2025, per la prima volta dopo 34 anni. Un cambio di proprietà che ha richiesto quasi un anno per concretizzarsi. Chi ha comprato la casa di Audrey Hepburn. Iniziamo col dire che non è stato fornito il nome dell’acquirente della dimora di Los Angeles.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Audrey Hepburn, venduta la magnifica villa di Los Angeles per 9,4 milioni di dollari

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