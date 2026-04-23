Vendeva a Treviso cosmetici contenenti la molecola Lilial e Tpo denunciato e 900 articoli sequestrati

Un commerciante cinese di Treviso è stato denunciato dopo il sequestro di circa 900 cosmetici e articoli di bigiotteria. I prodotti sequestrati contenevano sostanze come Lilial e Tpo, ritenute dannose per la salute. Le autorità stanno proseguendo le indagini sulla filiera di distribuzione per chiarire eventuali responsabilità e verificare la provenienza dei materiali.

È di un titolare denunciato e di oltre 900 articoli sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Treviso. L’intervento, svolto nei giorni scorsi, ha portato alla luce la vendita di prodotti per la cura della persona e bigiotteria non conformi alle normative di sicurezza, con gravi rischi per la salute dei consumatori. Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Treviso ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare la contraffazione e garantire la sicurezza dei prodotti destinati al pubblico.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vendeva a Treviso cosmetici contenenti la molecola Lilial e Tpo, denunciato e 900 articoli sequestrati Notizie correlate Catania, sequestrati oltre 120mila articoli di Carnevale e cosmetici non a normaABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi operazione della Guardia di Finanza a Misterbianco Oltre 120. Leggi anche: Catania, sequestrati 2mila articoli contraffatti alla Fera o Luni: denunciato ambulante Approfondimenti e contenuti Si parla di: TREVISO | Vende prodotti cosmetici tossici, denunciato dalla Finanza un commerciante. Vendeva a Treviso cosmetici contenenti la molecola Lilial e Tpo, denunciato e 900 articoli sequestratiDenunciato titolare cinese a Treviso: sequestrati cosmetici e bigiotteria pericolosi per la salute. Indagini in corso sulla filiera. virgilio.it Vende prodotti cosmetici tossici, denunciato commerciante nel Trevigiano(ANSA) - TREVISO, 23 APR - Un commerciante di origine cinese è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto (Treviso) per aver venduto prodotti cosmetici dannosi per la salute uman ... msn.com