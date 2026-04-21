Vela Tita e Banti in testa | l’Italia è grande protagonista a Hyeres

A Hyeres, l’Italia si distingue nel mondo della vela grazie alle buone prestazioni della coppia formata da Tita e Banti. La loro prova è stata molto positiva e ha contribuito a mettere in evidenza la presenza azzurra in questa competizione internazionale. I risultati degli atleti italiani sono stati tra i più rilevanti, dimostrando una buona forma e una partecipazione significativa nel torneo.

L’Italia riesce a brillare nella vela internazionale: super prova della coppia formata da Tita e Banti, tutti i risultati degli Azzurri L’Italia ha lasciato subito il suo marchio a Hyeres. È lì che è in corso di svolgimento la 57ma Semaine Olympique Française, seconda tappa stagionale del Sailing Grand Slam 2026 (massimo circuito internazionale di vela olimpica) e non ha portato affatto cattive notizie per l’Italia. Innanzitutto c’è da sottolineare la prova straordinaria della coppia Ruggero TitaCaterina Banti. I veterani della vela, più volte campioni olimpici e mondiali, hanno sfoderato una prova incredibile e sono riusciti subito a balzare in testa nelle qualificazione, dimostrando di essere pronti subito per battere la concorrenza.🔗 Leggi su Sportface.it

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