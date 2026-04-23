Durante la Settimana Velica 2026, è stata annunciata l’organizzazione di regate virtuali chiamate Ran 630 e 360, promosse da Sailonline. Queste competizioni si svolgono su una piattaforma digitale che consente ai partecipanti di sfidare i campioni mondiali senza usare barche reali. L’evento rappresenta una novità nel mondo della vela, unendo tecnologia e sport in modo innovativo.

? Cosa sapere Sailonline organizza le regate virtuali Ran 630 e 360 per la Settimana Velica 2026.. La piattaforma digitale permette di sfidare i campioni mondiali senza imbarcazioni fisiche.. Gli appassionati di vela possono mettersi alla prova nelle regate virtuali della Settimana Velica Internazionale 2026 attraverso la piattaforma Sailonline, con la partecipazione prevista alle storiche competizioni Ran 630 e Ran 360. L’evento digitale, che si inserisce nel contesto della prestigiosa Settimana Velica Internazionale, offre ai velisti l’opportunità di sfidare i migliori talenti a livello globale senza necessità di imbarcazioni fisiche. La sfida si svolge interamente online, permettendo di testare tattiche di navigazione e capacità tecniche in un ambiente che simula fedelmente le condizioni del mare aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vela 2026: sfida il mare con le regate virtuali Ran 630 e 360

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