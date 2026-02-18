La cura è il mare | Una vela per tutti lancia la sfida 2026 e punta alla Croazia

Il progetto “Una Vela per Tutti” ha deciso di puntare alla Croazia nel 2026, dopo aver dimostrato come il mare possa aiutare a guarire. Da dodici anni, questa iniziativa utilizza la vela per accompagnare persone in difficoltà, offrendo loro un’esperienza di rinascita. Durante le uscite in barca, i partecipanti affrontano sfide pratiche e emotive, riscoprendo forza e fiducia. La proposta si rivolge a giovani e adulti, trasformando il mare in un luogo di cura e speranza. La decisione di espandersi in Croazia segna una nuova tappa del progetto.

Presentata a Palazzo Leopardi la nuova stagione del progetto che unisce vela e psicoterapia. Al via il crowdfunding per finanziare la traversata offshore verso Veli Rat e il supporto ai percorsi di rinascita. ANCONA – Il mare non è solo una distesa d’acqua, ma un campo di addestramento alla vita. Da dodici anni il progetto “Una Vela per Tutti” trasforma il vento in uno strumento di cura per giovani e adulti che attraversano momenti di sofferenza e smarrimento. Questa mattina, presso la sede della Regione Marche a Palazzo Leopardi, è stato alzato il sipario sugli obiettivi del 2026: un anno che si preannuncia ambizioso, tra regate internazionali e percorsi di crescita personale.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

