Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver colpito alla nuca con una pistola un uomo ritenuto il suo rivale. L’episodio è avvenuto in un bar di Brugherio, dove il giovane avrebbe seguito la scena dall’esterno prima di entrare e agire. La vittima ha riportato ferite lievi e non si trovava in condizioni di pericolo. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i motivi dell’episodio.

Brugherio (Monza e Brianza), 23 aprile 2026 – Potrebbe averli seguiti seguiti passo passo sin dentro al bar. Oppure li aveva già visti altre volte darsi appuntamento proprio in quel punto e quindi sapeva dove trovarli. La ragazza, la sua ex, pare avesse già notato questo modo di comportarsi e angosciata lo avesse già segnalato alle forze dell’ordine. Comunque nella mattina presto di sabato scorso, quando probabilmente meno pensavano di correre pericoli, lui, l’ex fidanzato diventato in stalker violento, è entrato nello stesso bar, ha estratto una pistola e con il calcio dell’arma ha colpito violentemente alla nuca il suo rivale. Quello che aveva osato rubargli la fidanzata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vede la ex insieme a un ragazzo, entra nel bar e colpisce alla nuca il “rivale” col calcio di una pistola: 21enne arrestato

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