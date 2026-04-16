Ha con sé la droga vede i carabinieri entra nel bar e la getta nel gabinetto | scoperto

Mercoledì 15, i carabinieri di Migliarino hanno scoperto un uomo che, trovandosi in possesso di droga, ha cercato di disfarsene entrando in un bar e gettandola nel gabinetto. L’individuo, di 28 anni, è stato successivamente denunciato alla Procura di Ferrara con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’attività di contrasto alla droga prosegue senza sosta nell’area.

Prosegue l’attività antidroga dei carabinieri. Nel pomeriggio di mercoledì 15, i militari dell’Arma di Migliarino hanno denunciato alla Procura di Ferrara un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl soggetto, notato dai uomini in.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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