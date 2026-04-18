Vasco Rossi, uno dei cantautori italiani più famosi, si prepara a vedere la propria vita trasformata in un fumetto. La sua storia, nota per il carattere spericolato, sarà raccontata attraverso una graphic novel in tre volumi intitolata semplicemente

Cosa mancava a Vasco Rossi per essere completo? Ma certo, un fumetto! Ora non più, dal momento che la sua vita spericolata diventerà effettivamente una graphic novel in tre volumi dal titolo Vasco. Una favola lunga una vita, per Sergio Bonelli Editore. A dare la notizia è lo stesso cantautore con un piccolo spoiler sulla sua pagina Instagram, dove ha pubblicato in anteprima alcune immagini del fumetto. Mentre si prepara a tornare sul palco con un tour già tutto esaurito, quindi, sorprende ancora una volta i fan con un progetto editoriale inedito e uno sguardo ambizioso sul futuro. Cosa avrà in serbo per i 50 anni di carriera? Vasco Rossi protagonista di un fumetto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vasco Rossi, la sua vita diventa un fumetto. E poi lo spoiler sui 50 anni di carriera

Vita Spericolata (Vasco Live 2025)

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